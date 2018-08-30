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Німеччина та Бельгія з вересня патрулюватимуть небо над країнами Балтії

30 серпня, 2018 - 20:39
Фото: AF.mil

Бельгійські і німецькі військові літаки з вересня будуть патрулювати небо над країнами Балтії в рамках повітряної місії НАТО.

Про це повідомляє Euractiv.

Чотири бельгійські винищувачі F-16 і близько 50 військових очолять місію і будуть працювати з бази Шауляй в Литві.

Чотири німецькі винищувачі Eurofighter розмістяться в Естонії на базі Емарі. Вони замінять підрозділи португальських, іспанських і французьких ВПС, які патрулювали регіон з травня 2018 року.

Місія повітряної поліції НАТО була створена в 2004 році, коли Литва, Латвія і Естонія приєдналися до Альянсу.

У трьох балтійських держав немає власних активів із захисту повітряного руху, тому інші союзники забезпечують єдиний стандарт безпеки повітряного простору в усьому НАТО.

Джерело: Європейська правда

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