НКРЗІ затвердила підвищення тарифів на поштові послуги

Листуватися та відправляти посилки в Україні стане дорожче. Тарифи "Укрпошти" зростуть двічі: з 10 вересня 2018 року, та з 1 січня 2019 року, йдеться у повідомленні компанії.

"Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та автоматизації (НКРЗІ), затвердила поетапне підвищення тарифів на послуги поштового зв’язку в 2018-2019 рр.”, — йдеться у повідомленні "Укрпошти".

Передбачається двоетапна зміна тарифів на послуги поштового зв’язку: 1-й етап — з 10 вересня поточного року, 2-й етап — з 1 січня 2019 року.

1-й етап — тариф на пересилання письмової кореспонденції (непріоритетний лист вагою до 50 г) зміниться на 2 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги "Укрпошта Стандарт", масою до 10 кг в межах України — на 3,6 грн (з ПДВ).

2-й етап — тариф на пересилання письмової кореспонденції (непріоритетний лист вагою до 50 г) зміниться порівняно з першим етапом на 1 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги "Укрпошта Стандарт", масою до 10 кг в межах України на 2,4 грн (з ПДВ).

Тарифи на пересилання відправлень вагою більше 10 кг в рамках послуги "Укрпошта Стандарт", зокрема, на пересилання відправлень вагою від 10 до 15 кг в межах області становитиме 45 грн (з ПДВ), в межах України — 51 грн (з ПДВ).

Тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень "Укрпошта Стандарт" не змінюються.Крім того, з 10 вересня "Укрпошта" введе фіксовану абсолютну комісію в неавтоматизованих відділеннях за кожний діапазон суми переказу/платежу. Для фізичних осіб комісія при переказі (крім переказу післяплати) становитиме:

до 1 тисячі грн — 19 грн;

1 — 2 тисячі грн — 29 грн;

2 — 3 тисячі грн — 39 грн;

понад 3 тисячі грн — 79 грн.

Тарифи для неавтоматизованих відділень приймання платежів на користь юридичної особи складатимуть:

до 1 тисячі грн — 7 грн;

1 — 2 тисячі грн — 14 грн;

понад 2 тисячі грн — 19 грн.