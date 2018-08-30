Під Житомиром завершилися змагання між танковими взводами ЗСУ

Під Житомиром завершилися змагання між танковими взводами, що тривали впродовж тижня між 25-ю, 79-ю, 80-ю та 95-ю бригадами Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це повідомила прес-служба Командування Десантно-штурмових військ на офіційній сторінці у Facebook.

"Програма змагань підготовлена максимально наближено до стандартів НАТО та міжнародних змагань з танкового біатлону. Загалом змагання між танкістами ДШВ складалися з декількох етапів: наступальний бій, оборонний бій, снайперська стрільба, водіння танка, евакуація та надання першої медичної допомоги пораненим та визначення рівня фізичної підготовки танкістів", - йдеться у повідомленні.

За результатами проведення змагань перемогу здобув танковий взвод 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, другою стала 95-та окрема десантно-штурмова бригада, а третьою – 79-та окрема десантно-штурмова бригада.

Після визначення кращих танкових взводів у різних видах військ будуть проведені змагання на першість ЗСУ, переможець яких представлятиме Україну на міжнародних змаганнях з танкового біатлону.