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Польська PGNiG веде переговори про постачання газу в Україну

30 серпня, 2018 - 22:14
Фото: pgnig.pl

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) бере участь у чергових переговорах щодо постачання газу в Україну.

Про це повідомив заступник голови PGNiG Мацєй Возьняк, передає Польське радіо.

PGNiG у першому півріччі поточного року надала Україні майже 220 млн кубометрів газу. «Це трішки менше, ніж рік тому, але ми сподівалися більшої турбулентності після рішення арбітражу Ґазпрому з Нафтогазом. До кінця року ми очікуємо стабілізації і домовляємося про чергові контракти на постачання газу», - сказав заступник голови PGNiG.

Під час прес-конференції представники Польської нафтогазової компанії повідомили, що 2019 року сподіваються на 29 партій скрапленого газу. Сьогодні пропускна спроможність терміналу у Свіноустю, що на Балтійському морі, 38 партій LNG протягом року. Польська нафтогазова компанія PGNiG у першому півріччі реалізувала 11 партій – 1,3 млрд кубометрів газу після регазифікації.

Крім цього, стало відомо, що до кінця року буде оголошено вирок Арбітражного трибуналу у справі позову PGNiG проти Ґазпрому. Йдеться про відновлення переговорів щодо контрактної ціни за паливо з РФ.

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