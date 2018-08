Прем'єр Данії та Макрон їздили Копенгагеном на велосипедах (відео)

Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен показав президенту Франції Еммануелю Макрону Копенгаген – лідери оглянули місто на велосипедах. Відео оглядин розміщене на сторінці Cycling Embassy of Denmark у Facebook.

"Жодних тонованих вікон автомобілів, коли прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен показував президенту Франції Еммануелю Макрону Копенгаген - тому що, звичайно, вони оглядали місто на велосипеді", - йдеться у дописі.

Як повідомляє The Local, Макрон і Расмуссен впродовж години у середу їздили набережною Копенгагена.

President Emmanuel Macron and Prime Minister Lars Løkke Rasmussen start the day right. On bicycles in Copenhagen this morning during the State Visit to Denmark #cycle @london_cycling @GoVisitDenmark @VisitCopenhagen @CyclingEmbassy @WeAreCyclingUK pic.twitter.com/cKLS6CPkT8

— Lars Thuesen (@DKAmbUK) August 29, 2018