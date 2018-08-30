Провідний юрист Білого дому йде у відставку

Юрист Білого дому Дон Макген планує полишити посаду восени.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Президент Дональд Трамп високо оцінив роботу Макгена, про що повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

"Юрист Білого дому Дон Макген полишає посаду восени одразу після затвердження (сподіваюсь) судді Брета Кевано до Верховного суду США. Я тривалий час працював з Доном і високо ціную цого службу!", - йдеться у повідомленні.

Чутки про те, що Макген може полишити посаду з'явились після того, як видання New York Times повідомило про те, що Макген тісно співпрацював зі слідством, що провадить спецпрокур Мюллер стосовно можливого перешкоджання правосуддю, повідомляє NPR.

Відповідно до звіту, Макген говорив з командою Мюллера про низку ключових питань, які стосуються слідства, включаючи звільнення директора ФБР Джеймса Комі а також спроби Трампа передати розслідування від Мюллера до міністра юстиції Джеффа Сешнса, повідомляє видання.

Особистий юрист Трампа Руді Джуліані заявив, що він не багато знає про те, що Макген говорив з Мюллером протягом майже 30 годин.