Провідний юрист Білого дому йде у відставку

Юрист Білого дому Дон Макген планує полишити посаду восени.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Президент Дональд Трамп високо оцінив роботу Макгена, про що повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!