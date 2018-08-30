Свобода — це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна забрати.
Вольтер, французький філософ-просвітник XVIII століття, поет, прозаїк, історик, публіцист

Провідний юрист Білого дому йде у відставку

30 серпня, 2018 - 19:17
Фото Reuters

Юрист Білого дому Дон Макген планує полишити посаду восени.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Президент Дональд Трамп високо оцінив роботу Макгена, про що повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

"Юрист Білого дому Дон Макген полишає посаду восени одразу після затвердження (сподіваюсь) судді Брета Кевано до Верховного суду США. Я тривалий час працював з Доном і високо ціную цого службу!", - йдеться у повідомленні.

Чутки про те, що Макген може полишити посаду з'явились після того, як видання New York Times повідомило про те, що Макген тісно співпрацював зі слідством, що провадить спецпрокур Мюллер стосовно можливого перешкоджання правосуддю, повідомляє NPR.

Відповідно до звіту, Макген говорив з командою Мюллера про низку ключових питань, які стосуються слідства, включаючи звільнення директора ФБР Джеймса Комі а також спроби Трампа передати розслідування від Мюллера до міністра юстиції Джеффа Сешнса, повідомляє видання.

Особистий юрист Трампа Руді Джуліані заявив, що він не багато знає про те, що Макген говорив з Мюллером протягом майже 30 годин.

Більше новин

Рахункові палати України та Польщі підписали декларацію співробітництва та партнерства
США подали скаргу на РФ у СОТ
Німеччина та Бельгія з вересня патрулюватимуть небо над країнами Балтії
В Україні планують реалізувати проект трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів
ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності, - Макрон
У Литві почали публікацію документів про злочини Червоної армії

Новини партнерів

Loading...