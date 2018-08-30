Рахункові палати України та Польщі підписали декларацію співробітництва та партнерства

Голова Рахункової палати України Валерій Пацкан та президент Вищої палати контролю Польщі Кшиштоф Квятковські підписали Львівську декларацію співробітництва та партнерства між вищими органами аудиту двох країн.

Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати за результатами зустрічі Пацкана та Квятковські на офіційному сайті.

"Для нас дуже важлива ця зустріч. Рахункова палата з березня цього року взяла курс на реформування і активно використовує досвід Вищої палати контролю Польщі. Наша робота сьогодні буде дуже плідною – ми підпишемо документи, важливі для обох сторін. Перший – це Львівська декларація про співробітництво та партнерство", – зазначив Пацкан.

Він зауважив, що в одній зі статей декларації відзначається, що обидві сторони планують проводити міжнародні аудити у різних сферах, зокрема у сфері соціальної політики та захисту прав і свобод громадян.

"У зв'язку з цим, не відкладаючи у довгу шухляду, ми разом з паном президентом Кшиштофом Квятковські відразу даємо доручення нашим органам вивчити питання щодо проведення у наступному році міжнародного паралельного аудиту щодо реагування на проблеми, пов'язані з переміщенням, працевлаштуванням та соціальним захистом громадян на території держав Україна та Польща. Координацію цього аудиту бере на себе Рахункова палата України", – підкреслив Пацкан.

У свою чергу Квятковські зазначив, що вищі органи аудиту України та Польщі вже дуже тісно співпрацюють, і відзначив зміни, які відбулися в Рахунковій палаті за останній час. "Я під великим враженням від того, що вам вдалося зробити за ці п'ять місяців, яка динаміка вашої роботи і які зміни були запроваджені. Вам вдалося створити новий офіс в Ужгороді, а мені за п'ять років праці не вдалося організувати нового відділу”, - зазначив президент Вищої палати контролю Польщі.

Він підкреслив, що сьогодні вперше публічно оголошується про спільний контроль щодо працевлаштування українців у Польщі. "Мені дуже подобається ця ініціатива голови Рахункової палати. У Польщі на сьогодні працює близько 300–500 тисяч українців. Дуже важливо, щоби вони відчували, що їх добре сприймають, що вони працевлаштовані на тих самих умовах, що і поляки, щоби вони почували себе в нашій країні добре", - сказав Квятковські.

Зазначається, що згідно зі Львівською декларацією, сторони домовились продовжувати та розвивати дружнє двостороннє співробітництво; обмінюватися досвідом у галузі аудиту та підтримувати одна одну в процесі вдосконалення незалежного державного аудиту; прагнути разом, а також за участю вищих органів аудиту інших країн-членів EUROSAI провести міжнародні координовані аудити у сферах, що становлять особливу важливість, зокрема: охорони навколишнього природного середовища, а також попередження та ліквідації катастроф; науки і інновацій; соціальної політики та галузі захисту прав та свобод громадян. Також сторони планують співпрацювати в розробці та подальшій реалізації довгострокової програми підтримки інституційного розвитку Рахункової палати України, в тому числі в межах програм та фондів Європейського Союзу, зокрема щодо створення в Україні навчального центру Рахункової палати.

Крім того, вже заплановано проведення спільних семінарів в 2018–2019 роках щодо інституційного розвитку вищих органів аудиту та імплементації ISSAI.

В Управлінні інформполітики додали, що у зустрічі також взяли участь члени Рахункової палати Василь Невідомий та Віктор Богун, народні депутати України Антон Геращенко та Оксана Юринець, мер Львова Андрій Садовий, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, консул Генерального консульства Республіки Польща у Львові Кшиштоф Яховіч та представники делегації Вищої палати контролю Республіки Польща.