Румунія планує побудувати інтерконектор з Україною для експорту газу з родовищ Чорного моря

Оператор газотранспортної системи Румунії Transgaz заявив, що розглядає можливість будівництва ще одного інтерконектора, який сполучатиме країну з Україною, що може розглядатися як пошук альтернатив трубопроводу Болгарія-Румунія-Угорщина-Австрія (BRUA) для експорту газу з родовищ Чорного моря.

Про це повідомляє Interfax Global Energy.

Згідно зі звітом Transgaz за перше півріччя 2018 року, який оператор опублікував 22 серпня, трубопровід проходитиме між Гереєшть (Gheraesti) у північно-східній Румунії та Серетом (Siret) на кордоні з Україною.

План також передбачає будівництво транскордонної станції обліку газу та розширення компресорних станцій Онешть (Onesti) і Гереєшть. Вартість проекту оцінюється в 125 млн євро.

Transgaz зазначив, що проект усе ще перебуває на ранній стадії, і пропускну спроможність інтерконектора поки що не визначено. Компанія планує виконати техніко-економічне дослідження у 2018-2019 рр. та інженерні роботи у 2019-2020 рр.

Передбачається, що контракти на закупівлю матеріалів і робіт буде укладено у 2021 році, будівництво відбудеться між 2022 і 2024 роками, а запуск можливий у 2025 році.

Румунія задовольняє за рахунок внутрішніх ресурсів 90% своїх потреб у газі, які становлять 12 млрд куб. м на рік, покриваючи дефіцит імпортом із Росії. Але нещодавні відкриття в Чорному морі свідчать про те, що країна може подвоїти свій рівень виробництва протягом 20 років. За оцінками Національного агентства мінеральних ресурсів Румунії, запаси газу в румунських водах Чорного моря можуть становити близько 200 млрд куб. м.

Румунія і Україна вже мають план, що дає змогу Києву отримати доступ до румунського газу через фізичний проект реверсу уздовж Трансбалканського трубопроводу, який наразі використовує Росія для відправлення свого газу до Болгарії та Туреччини через Україну і Румунію. "Нафтогаз України" раніше зазначав, що проект реверсу дасть можливість вивести на український ринок до 5 млрд куб. м газу, зокрема ресурси Чорного моря.

Водночас, відповідно до джерела в австрійській газовій галузі, ще зарано визначати, наскільки серйозно Transgaz має намір реалізувати проект нового інтерконектора або ж він пропонується як інструмент ведення переговорів у проекті BRUA, ймовірність зриву якого зросла після нещодавніх кроків Угорщини із блокування його доступу до Австрії та перенаправлення маршруту в бік Словаччини.