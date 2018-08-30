Саламанкську декларацію про інклюзивну освіту перевели українською мовою

Саламанкську декларацію про принципи, політику та практичну діяльність у сфері інклюзивної освіти перекладено українською мовою.

Про це повідомила дружина президента України Марина Порошенко під час круглого столу в Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Це означає, що тепер усі працівники сфери освіти і науки, юристи у своїй роботі можуть користуватися україномовною версією документа", - сказала М.Порошенко.

За її словами, це стане важливим аспектом в удосконаленні законодавства у сфері інклюзивної освіти в Україні.

"Мені дуже приємно зазначити, що вдосконалення законодавства у сфері інклюзивної освіти і впровадження основних гуманістичних норм, які закріплені в міжнародному законодавстві, є невід'ємною частиною роботи президента України, парламенту, уряду та всієї команди реформаторів", - додала М.Порошенко.

Саламанкську декларацію про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребам було прийнято на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами в 1994 році в м. Саламанка (Іспанія).

Вона стала першим міжнародним документом, який наголосив на необхідності проведення освітніх реформ у напрямі інклюзивної освіти. У зверненні до всіх урядів наголошується, що пріоритетним з точки зору політики та бюджетних асигнувань має бути «реформування системи освіти, яке б дало змогу охопити навчанням усіх дітей, незважаючи на індивідуальні відмінності та труднощі; законодавчо визнати принцип інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти перебувають у звичайних школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити інакше; всіляко заохочувати обмін досвідом з країнами, що мають інклюзивну систему навчання; сприяти участі батьків, громад, громадських організацій осіб з неповносправністю в процесах планування та прийняття рішень, що стосуються задоволення спеціальних навчальних потреб; всіляко сприяти розробці стратегій діагностування та визначення особливих потреб у дітей, а також розробляти науково-методичні аспекти інклюзивного навчання; значну увагу варто приділити підготовці педагогів до роботи в системі інклюзивної освіти».