САП закрила "справу рюкзаків" щодо Авакова і Чеботаря законно, - Холодницький

Постанова прокурора САП про закриття "справи рюкзаків" щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря є законною. Про цеповідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає "Укрінформ".

"Прийнято рішення. Постанова прокурора визнана законною. Наскільки я знаю, звернулися в суд заявники, хай суд ставить крапку. Я не буду впливати на незалежність прокурора жодним чином", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, НАБУ 31 жовтня 2017 року затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та підприємця Володимира Литвина в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Водночас у липні 2018 прокурор САП Василь Кричун закрив провадження у "справі рюкзаків" щодо двох фігурантів - сина Авакова та Чеботаря через начебто відсутність "прямих достатніх доказів". Натомість підозрюваним залишився третій фігурант - Литвин, який бере вину на себе.

Водночас у НАБУ назвали непослідовним рішення прокурора САП про закриття провадження щодо Авакова-молодшого і Чеботаря.

У відомстві нагадали, що в квітні прокурори САП визнали достатніми докази вини усіх трьох фігурантів справи і відкрили матеріали провадження сторонам захисту для ознайомлення.

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