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СБУ викрила Росію у підготовці до втручання в майбутні президентські вибори

30 серпня, 2018 - 13:14
Фото Reuters

Співробітники СБУ під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки протягом серпня викрили та заблокували діяльність мережі Інтернет-агітаторів, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів Президента України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники СБ України встановили, що російські спецслужби залучили до "співпраці" через комунікативні можливості Інтернету мешканців міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, які є адміністраторами груп у соціальних мережах. Спецслужби РФ поставили задання із підготовки "плацдарму" для проведення заздалегідь запланованих заходів із впливу на хід проведення майбутніх виборів Президента України через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів", - йдеться у повідомленні.

За словами співробітників СБУ, серед завдань, що ставились представниками країни-агресора, був пошук блогерів та активних дописувачів груп соціальних мереж, які за грошову винагороду мали публікувати надіслані з Росії політичні новини.

"Адміністратори також мали залучити "підставних" осіб для реєстрації Інтернет-сайтів в українському сегменті доменних імен. За вказані дії росіяни пропонували грошову винагороду. Мешканець Дніпра мав ще й самостійно відшукати та замовити послуги із просування Інтернет-ресурсів та контенту у ІТ-компаніях, розташованих у південно-східних регіонах України. За задумом спецслужб Росії, такі дії мали приховати їхню причетність до поширення "фейкових" новин та популяризації окремих проросійських учасників виборчого процесу", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, нещодавно Порошенко прогнозував активізацію гібридної війни РФ проти України із наближенням виборів

 

Джерело: День

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