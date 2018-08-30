США можуть запровадити проти Індії санкції, - Пентагон

США можуть застосувати санкції проти Індії, якщо країна буде у великих обсягах закуповувати зброю або системи оборони у РФ. Про це заявив радник міністра оборони США з питань безпеки в Азії і Тихоокеанському регіоні Рендалл Шрайвер в центрі Карнегі в США, передає "РБК-Україна".

Зазначимо, раніше РФ та Індія домовилися про постачання С-400.

Шрайвер зазначив, що у нього "склалося враження", що США мають намір захистити відносини з Індією від "будь-яких наслідків" дії закону, незалежно від того, що влада Індії буде робити.

"Я б сказав, що це вводить в оману. Ми будемо серйозно стурбовані, якщо Індія буде гнатися за великими новими російськими комплексами і системами", - сказав він.

Він додав, що США стурбовані планами Індії закупити у РФ зенітно-ракетні комплекси С-400.

"Я не можу, сидячи тут, сказати, що для них буде виняток, що ми використовуємо звільнення від зобов'язань. Це буде рішення президента, якщо він зіткнеться з купівлею Індією російської нової системи", - резюмував Шрайвер.

Зазначимо, "Рособоронекспорт" перебуває під санкціями США з 2014 року і з тих пір не укладає прямих контрактів з Пентагоном.