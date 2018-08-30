США подали скаргу на РФ у СОТ

США подали скаргу на Росію до Світової організації торгівлі через відповідні мита, які ввела Москва на імпорт товарів зі США.

Про це повідомляє Голос Америки.

Подача скарги стала черговим кроком США в торговельній війні, яка почалася в березні з введення Вашингтоном мит на імпортну сталь і алюміній.

США стверджують, що мали право прийняти такі заходи з міркувань національної безпеки.

При цьому Вашингтон вважає, що відповідні заходи порушують торгові правила, оскільки мита занадто високі і застосовні тільки до імпорту з США.

США подали аналогічні скарги проти ЄС, Канади, Китаю, Мексики і Туреччини, які увійшли в число країн, які взяли у відповідь заходи проти введення американських мит на метали.

Зі свого боку ці країни також подали скарги на США через імпортні мита.