США продовжили на рік заборону на поїздки до КНДР

Державний департамент США вирішив продовжити ще на рік заборону на поїздки громадян США до Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Заборона, що набула чинності 1 вересня 2017 року, буде припинена в п'ятницю. Її буде продовжено до 31 серпня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, американське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення стурбованістю з приводу загрози затримання і арешту громадян США.

Раніше агентство АР інформувало, що відсутність прогресу у переговорах США з КНДР щодо ядерного роззброєння може призвести до поновлення військової активності США у регіоні, зокрема, до відновлення військових навчань Штатів із Південною Кореєю та Японією.