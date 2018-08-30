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США продовжили на рік заборону на поїздки до КНДР

30 серпня, 2018 - 20:57
Фото: newenglishreview.org

Державний департамент США вирішив продовжити ще на рік заборону на поїздки громадян США до Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Заборона, що набула чинності 1 вересня 2017 року, буде припинена в п'ятницю. Її буде продовжено до 31 серпня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, американське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення стурбованістю з приводу загрози затримання і арешту громадян США.

Раніше агентство АР інформувало, що відсутність прогресу у переговорах США з КНДР щодо ядерного роззброєння може призвести до поновлення військової активності США у регіоні, зокрема, до відновлення військових навчань Штатів із Південною Кореєю та Японією.

 

Джерело: День

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