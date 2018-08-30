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США вимагають від РФ повернути зниклих кримчан

30 серпня, 2018 - 21:46
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вимагає від РФ повернути зниклих кримчан до їхніх сімей та припинити тактику примусових зникнень і катувань.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні у Twitter.

1/2 #ЗникліУКриму: в 2016 році 48-річний кримський татарин Різван Абдураманов з села Батальне вирушив у Феодосію, щоб влаштуватися на нову роботу. Він більше не повернувся додому. Ми глибоко стурбовані зникненням кримчан, зокрема Різвана. pic.twitter.com/oRlwUUV5BC

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 30, 2018

"Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань з метою переслідування та придушення їх політичного інакомислення", - йдеться у заяві.

Американське відомство висловлює стурбованість через зникнення кримчан. Зокрема, у 2016 році зник 48-річний кримський татарин Різван Абдураманов. Він вирушив із села Батальне у Феодосію, щоб влаштуватися на нову роботу. Додому він більше не повернувся.

Джерело: День

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