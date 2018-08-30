Трамп звільнив кілька країн від квот на імпорт металів

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про звільнення кількох країн від американських квот на сталь і алюміній. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під дію пільг підпали Південна Корея і Бразилія, звільнені від квот на сталь, і Аргентина, яка отримала пільги на сталь і алюміній.

"Компанії (з США - ред.) можуть подати заявку на виключення з квот у разі недостатньої кількості або якості виробів з алюмінію або сталі від американських виробників", - повідомили в міністерстві торгівлі США.

Раніше Трамп, посилаючись на проблеми національної безпеки, встановив обмежувальні мита у 25% на імпорт сталі і 10% на імпорт алюмінію до США. Тарифи на вироби з ЄС, Канади та Мексики набули чинності 1 червня.

Перед цим, 31 травня, міністр торгівлі Вілбур Росс заявив, що з деякими країнами було досягнуто домовленостей про позатарифні обмеження на експорт виробів зі сталі та алюмінію до США. Зокрема, Росс уточнив, що домовленість з Південною Кореєю полягала в тому, що в 2015-2017 роках квоти становили 70 відсотків середнього експорту сталі до США.

Нагадаємо, США подали позов до СОТ проти РФ через додаткові мита.