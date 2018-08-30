У Балуха та Сенцова погіршився стан здоров‘я, - Геращенко

Віце-спікер ВР Ірина Геращенко повідомила про погіршення стану здоров'я Володимира Балуха, Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо тривожну інформацію про погіршення стану здоров‘я Володимира Балуха, Олега Сенцова, інших", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що немає жодної відповіді на всі пропозиції до РФ в рамках гуманітарної підгрупи в Мінську, через МЗС чи інституту омбудсменів щодо передачі громадян РФ, засуджених за тероризм, диверсії, участь в бойових діях, в обмін на звільнення українців.

За словами Геращенко, також обговорили проблему українських рибалок, які перебувають в окупованому Криму, і засуджених вироками українських судів до лютого 2014 року, які відбувають покарання на окупованих територіях і які мріють про переміщення на територію, підконтрольну української влади.

"Ці громадяни, які засуджені за злочини, також є українськими громадянами. Українська сторона готова сприяти їх переміщенню , офіс уповноваженої готовий цим займатися (бо має відповідні звернення від родин і від самих засуджених). Вже 4 рази в рамках мінськоі групи я передавала представникам ОБСЄ цю інформацію і відповідні контакти офісу, але немає просувань і в цьому питанні через штучні перепони з боку ОРДЛО", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно ЄСПЛ зареєстрував новий позов України проти РФ, який стосується порушень прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в Криму і РФ.