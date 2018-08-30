У Києві затримали чоловіка, який взяв у заручники власних дітей

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який взяв у заручники власних дітей. Про це у четвер, 30 серпня, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

"Діти перебувають у безпеці, їх життю нічого не загрожує. Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали", - повідомив він.

У помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкритті кримінального провадження.

Зранку у четвер до поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину.

На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі відразу прибув наряд патрульних.

На той час жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3 до 13 років і погрожував зброєю. Відповідно у Києві введено поліцейську операцію "Заручник", розповіли у поліції.