У НАТО пропонують назвати нову штаб-квартиру на честь Маккейна

30 серпня, 2018 - 22:52
У НАТО заявляють, що розглянуть пропозицію трьох колишніх керівників Альянсу про призначення новій штаб-квартирі організації імені покійного американського сенатора і ветерана Джона Маккейна.
Про це повідомляє CNN.
Колишні генеральні секретарі Андерс фог Расмуссен, Джордж Робертсон і Хав'єр Солана написали відповідний заклик у газету Britain's Times.
Як відомо, нова штаб-квартира НАТО відкрилась у Брюсселі на початку 2018 року.
«Генеральний секретар Йенс Столтенберг знає про пропозицію назвати штаб-квартиру НАТО на честь сенатора Джона Маккейна. Ця пропозиція буде ретельно вивчена», — повідомила речниці НАТО Оана Лунгеску.
За її словами, Столтенберг проявив «величезну повагу» до Маккейна.