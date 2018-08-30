У НАТО пропонують назвати нову штаб-квартиру на честь Маккейна

У НАТО заявляють, що розглянуть пропозицію трьох колишніх керівників Альянсу про призначення новій штаб-квартирі організації імені покійного американського сенатора і ветерана Джона Маккейна.

Про це повідомляє CNN.

Колишні генеральні секретарі Андерс фог Расмуссен, Джордж Робертсон і Хав'єр Солана написали відповідний заклик у газету Britain's Times.

Як відомо, нова штаб-квартира НАТО відкрилась у Брюсселі на початку 2018 року.

«Генеральний секретар Йенс Столтенберг знає про пропозицію назвати штаб-квартиру НАТО на честь сенатора Джона Маккейна. Ця пропозиція буде ретельно вивчена», — повідомила речниці НАТО Оана Лунгеску.

За її словами, Столтенберг проявив «величезну повагу» до Маккейна.