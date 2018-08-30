У Торонто стартували Дні українського кіно

Дні українського кіно розпочалися в канадському місті Торонто. Про це голова Держкіно Пилип Іллєнко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно в кінотеатрі Carlton розпочалися Дні українського кіно в Торонто. А вже за кілька днів відкриється український національний стенд на кіноринку тутешнього міжнародного кінофестивалю", - йдеться у повідомленні.

Для показу підготували спеціальну добірку українських фільмів. Покази відбудуться за участі авторів, зазначили у Держкіно.

Відкриє програму містична драма "Брама", створена у копродукції України та США. Також у Торонто покажуть драму "Коли падають дерева", фентезі "Сторожова Застава", експериментальну драму "Рівень чорного", психологічну драму "Стрімголов".

Крім того, відбудеться допрем'єрний показ військового детективу "Позивний "Бандерас" і ретроспективний показ стрічки "Лебедине озеро. Зона".

Дні українського кіно у Торонто пройдуть з 29 серпня по 2 вересня.

Як повідомлялося, на "Оскар" від України претендуватиме фільм "Донбас".