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У Торонто стартували Дні українського кіно

30 серпня, 2018 - 09:26
Фото Kino-Teatr.ua

Дні українського кіно розпочалися в канадському місті Торонто. Про це голова Держкіно Пилип Іллєнко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно в кінотеатрі Carlton розпочалися Дні українського кіно в Торонто. А вже за кілька днів відкриється український національний стенд на кіноринку тутешнього міжнародного кінофестивалю", - йдеться у повідомленні.

Для показу підготували спеціальну добірку українських фільмів. Покази відбудуться за участі авторів, зазначили у Держкіно. 

Відкриє програму містична драма "Брама", створена у копродукції України та США. Також у Торонто покажуть драму "Коли падають дерева", фентезі "Сторожова Застава", експериментальну драму "Рівень чорного", психологічну драму "Стрімголов".

Крім того, відбудеться допрем'єрний показ військового детективу "Позивний "Бандерас" і ретроспективний показ стрічки "Лебедине озеро. Зона".

Дні українського кіно у Торонто пройдуть з 29 серпня по 2 вересня.

Як повідомлялося, на "Оскар" від України претендуватиме фільм "Донбас".

Джерело: День

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