У Вінниці встановили рекорд України з перетягування транспортних засобів (фото)

Сьогодні, 30 серпня, на майдані Незалежності рекордсмен України зі стронгмену, голова Вінницького обласного осередку федерації стронгмену України Сергій Грачов протягнув два муніципальних автобуси загальною вагою 24 тонни на 19 метрів, встановивши рекорд України у категорії «Спорт, спецпідготовка», зокрема у вправі «Трак-пул» – перетягування транспортних засобів.

«Вага самого спортсмена, як показало контрольне зважування перед виконанням вправи, складає 86 кілограм. Протягнув він два автобуси вагою 22,4 тонни на відстань у 19 метрів. На встановлення рекорду важкоатлету знадобилося 19 секунд. І це заслуговує щонайменше на повагу», – відзначив представник «Книги рекордів України» Андрій Мацюк.

Сергій Грачов зрушив автобуси з місця з першої спроби. Але оскільки дійство відбувалося на площі, яка має не ідеально рівну поверхню, протягнути їх вдалося лише кілька метрів. Рекорд зафіксували, там сам Сергій результатом не був задоволений. Тому вирішив повторити вправу. І за другим разом протягнув два комунальних автобуси «Богдан» на 19 метрів.

«Одне з коліс першого автобуса потрапило у ямку, зрушити з місця було нереально. Коли ми перепаркували автобуси, – все пішло, як по маслу, – каже 29-річний Сергій Грачов. – Головна моя мета показати молодому поколінню, що спорт – це круто, ним треба займатися заради свого здоров’я, щоб прославляти свою країну і рідне місто. Свій рекорд присвячую Вінниці, яка 8 вересня відзначатиметься день народження».

Наступним транспортним засобом, який збирається протягнути Сергій Грачов, стане вінницький трамвай. Його вага складає понад 22 тонни.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора