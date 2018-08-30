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Україна відкриє консульство на заході Канади

30 серпня, 2018 - 22:27
Фото: president.gov.ua (Робочий візит Президента України до Канади 22 вересня 2017 року)

Україна відкриє Генеральне консульство в канадському Едмонтоні 7 вересня.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає Інтерфакс-Україна.

"7 вересня цього року ми плануємо прийняти першого громадянина України в Едмонтоні й цим розпочати роботу українського Генерального консульства в провінції Альберта", - сказав він у коментарі агентству.

А.Шевченко зазначив, що так буде забезпечено присутність України в західній частині Канади.

"Захід Канади - це, можна сказати, український край: 15% українців налічується в Манітобі, 14% у Саскачевані, 13% в Альберті. Ми говоримо про сотні тисяч канадців українського походження, тому дуже важливо, щоб вони бачили українську присутність ... Якщо ви живете у Ванкувері або в Калгарі, то, щоб дістатися нашого консульства в Торонто, знадобляться сотні, а то й тисячі доларів, а також кілька днів часу", - пояснив дипломат.

Посол висловив сподівання, що відкриття консульства буде важливим і для налагодження контактів із бізнесом.

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