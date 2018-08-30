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Українці можуть писати родині Маккейна у Книгу співчуття, - посольство

30 серпня, 2018 - 12:39
Фото Reuters

Посольство США в Україні висловило подяку українцям за співчуття у зв'язку із смертю Джона Маккейна і повідомило, що залишити повідомлення його родині можна до 17 години 31 серпня. Про це посольство повідомило у Twitter.

"Ми щиро дякуємо за співчуття та спогади багатьом українським друзям сенатора Маккейна. Книга співчуття залишається біля Посольства з 9 до 17 години до 31 серпня для тих, хто хотів би залишити повідомлення його родині", - зазначили у диппредставництві.

Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.

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Нагадаємо, що жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.

Джерело: День

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