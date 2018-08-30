"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд "чотирьох столиць"

"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на потяг сполученням "Київ-Рига", який курсуватиме через Мінськ і Вільнюс.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"Ціни намагалися зробити якомога доступнішими", - додав він.

Вартість квитків буде наступною:

Київ - Рига:

вагон купе - 2219,11 гривень, вагон СВ - 4428,17 гривень

Київ - Вільнюс:

вагон купе - 1640,62 гривень, вагон СВ - 3271,78 гривень

Київ - Мінськ:

вагон купе - 1853,98 гривень, вагон СВ - 3574,69 гривень

В перший рейс новий поїзд відправиться з вокзалу української столиці вже 28 вересня.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після закриття залізниці до РФ, потяги спрямують до країн ЄС.