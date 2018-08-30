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В Арізоні попрощатися з Маккейном прийшли тисячі людей (фото, відео)

30 серпня, 2018 - 15:12
Фото AP

У США у ротонді Капітолію (штат Арізона) в місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена померлому сенаторові Джону Маккейну. Віддати останню шану політику прийшли тисячі людей, пише AP.

"Члени Національної гвардії Арізони внесли труну в ротонду штату. Кімната була прикрашена прапорами США і Арізони. Дружина Джона Маккейна Сінді притиснулася обличчям до гробу чоловіка. Також деякі з його дітей плакали", - йдеться в повідомленні.

У другій половині дня, ротонда була відкрита для всіх бажаючих пом’янути сенатора. Як тільки завершилася служба, біля будівлі зібралася велика черга людей.

У четвер у Фініксі пройде відкрита для публіки церемонія пам'яті з ходою через усе місто. У п'ятницю труну з тілом Маккейна виставлять в Капітолії у Вашингтоні після ще однієї церемонії, присвяченій досягненням сенатора. У суботу також пройде панахида в Національному соборі Вашингтона, де виступлять, в числі інших, екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.

Посольство США в Україні висловило подяку українцям за співчуття у зв'язку із смертю Джона Маккейна і повідомило, що залишити повідомлення його родині можна до 17 години 31 серпня

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Нагадаємо, що жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.

 

Джерело: День

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