В Арізоні попрощатися з Маккейном прийшли тисячі людей (фото, відео)

У США у ротонді Капітолію (штат Арізона) в місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена померлому сенаторові Джону Маккейну. Віддати останню шану політику прийшли тисячі людей, пише AP.

"Члени Національної гвардії Арізони внесли труну в ротонду штату. Кімната була прикрашена прапорами США і Арізони. Дружина Джона Маккейна Сінді притиснулася обличчям до гробу чоловіка. Також деякі з його дітей плакали", - йдеться в повідомленні.

У другій половині дня, ротонда була відкрита для всіх бажаючих пом’янути сенатора. Як тільки завершилася служба, біля будівлі зібралася велика черга людей.

У четвер у Фініксі пройде відкрита для публіки церемонія пам'яті з ходою через усе місто. У п'ятницю труну з тілом Маккейна виставлять в Капітолії у Вашингтоні після ще однієї церемонії, присвяченій досягненням сенатора. У суботу також пройде панахида в Національному соборі Вашингтона, де виступлять, в числі інших, екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.