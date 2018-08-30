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В Ефіопії розбився військовий вертоліт, 17 людей загинули

30 серпня, 2018 - 15:47

В Ефіопії військовий гелікоптер зазнав аварії, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 людей, серед них діти. Про це повідомляє видання AP з посиланням на державне інформаційне агентство Ефіопії, передає УНН.

"Ефіопський військовий вертоліт розбився, загинуло 17 осіб, включаючи дітей", — йдеться в повідомленні видання у Twitter.

Водночас, за інформацією іншого видання Capital, всі 17 загиблих були службовцями ефіопської армії. Повідомляється також, що інцидент стався у четверг, 30 серпня. Вертоліт прямував з міста Дире-Дауа до міста Дебре-Зейт в Ефіопії.

Джерело: УНН

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