В Ефіопії розбився військовий вертоліт, 17 людей загинули

В Ефіопії військовий гелікоптер зазнав аварії, внаслідок якої загинуло щонайменше 17 людей, серед них діти. Про це повідомляє видання AP з посиланням на державне інформаційне агентство Ефіопії, передає УНН.

"Ефіопський військовий вертоліт розбився, загинуло 17 осіб, включаючи дітей", — йдеться в повідомленні видання у Twitter.

Водночас, за інформацією іншого видання Capital, всі 17 загиблих були службовцями ефіопської армії. Повідомляється також, що інцидент стався у четверг, 30 серпня. Вертоліт прямував з міста Дире-Дауа до міста Дебре-Зейт в Ефіопії.