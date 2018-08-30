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В Києві відкриють інсталяцію, присвячену зниклим безвісти на Донбасі

30 серпня, 2018 - 11:54
Фото Reuters

Протягом найближчого тижня в залі очікування Південного вокзалу Києва пасажирів зустрічатимуть незвичайні фігури.

Ці фігури, що втілюють родичів людей, які зникли безвісти під час збройного конфлікту на сході України, утворюють інсталяцію під назвою «Застиглі в очікуванні», створену Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти – 30 серпня. Сім’ї зниклих безвісти відзначають цей день по всій країні, у тому числі на зустрічах у Слов’янську, Сєвєродонецьку, Маріуполі та Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Застиглі в очікуванні" – це десять фігур чоловіків та жінок, літніх і молодих, які символічно чекають на вокзалі своїх зниклих родичів, тримаючи в руках таблички з цитатами членів сімей зниклих безвісти. Інсталяція покликана допомогти перехожим і відвідувачам зрозуміти страждання тих, хто ніколи не перестає чекати своїх близьких.

"Рідні тих, хто зник безвісти під час збройного конфлікту, живуть у болісній невідомості, іноді навіть роками, – зазначив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн. – Сім’ї можуть бути фізично та емоційно розбитими, зіштовхуватися з юридичними та адміністративними проблемами. Вони можуть переживати втрату годувальника і ледь зводити кінці з кінцями для оплати рахунків або витрачати всі гроші на пошуки свого родича".

Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти.

Джерело: День

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