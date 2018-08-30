"Від князя": Під Києвом на вихідних покажуть кінне шоу

1 і 2 вересня Древній Київ в «Парку Київська Русь» запрошує всіх на кінно-трюкове шоу «Від князя». Спеціально до початку навчального року дорослих і дітей чекає дивовижний світ коней - та не звичайних, а унікальних історичних порід. Незабутній відпочинок перед початком осені забезпечить атмосфера Київської Русі, шашлики та інші смачні страви, прогулянки на конях, канатний спуск, стрільба з лука та багато іншого.

У Древньому Києві в «Парку Київська Русь» можна провести День знань не тільки весело, але і пізнавально. Адже тут відтворюється Київ V - XIІІ століть в повному масштабі на основі знань сучасної науки, а також відроджується атмосфера Київської Русі.

Гості побачать унікальну дерев’яну оборонну стіну «заборола», що внесена до книги рекордів України як найдовша реконструйована оборонна стіна і не має аналогів у всьому світі. Також в «Парку Київська Русь» на основі археологічних розкопок відтворено й інші шедеври середньовічної архітектури: Михайлівські ворота (висотою 21 метр), дерев’яна Василівська церква X століття, Терем Ярослава Мудрого, Ярославові ворота, князівські трибуни та оглядові вежі, а також садиби древніх киян і багато іншого. Можна буде відвідати музеї та експозиції.

Справжній захват і естетичне задоволення подарує не тільки знайомство з середньовічним містом, але й цікава розважальна програма. На гостей Древнього Києва чекає знайомство з унікальними кіньми історичних порід із Княжої стайні. Деяких з них в Україні більше ніде не побачити. У ці дні можна буде не тільки дізнатися про походження і особливості тієї чи іншої породи. Га гостей чекає безпосереднє спілкування з цими прекрасними створіннями. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними, проїхатися верхи або в екіпажі.

Коні з Княжої стайні стануть головними героями постановок від кінно-трюкового театру. Досвідчені вершники покажуть майстерність верхової їзди з елементами джигитовки і здивують влучна стрільба з лука верхи.

Гості Князівства «Київська Русь» зможуть не просто спостерігати за дійством, а й долучитися до нього, взявши участь в конкурсах, слов'янських забавах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах. Також серед відвідувачів буде розігруватися Чаша подарунків.

Відвідувачі зможуть відчути себе жителями Древнього Києва і дізнатися більше про життя наших предків, відвідавши музеї дерев'яного зодчества з археологічними розкопками, середньовічної музики та історичного костюма, експозиції облогової техніки, кораблебудування та середньовічну катівню. Можна буде відвідати майстер-клас з гончарства, викарбувати монету «на щастя», зайти до діючої Василівської церкви Х століття і поставити свічку за здоров'я рідних і близьких. У костюмерній можна буде приміряти історичні костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію. Любителів активного відпочинку чекають захоплюючий канатний спуск «Політайло» і мальовниче Лісове озеро.

Скуштувати дуже смачних страв, приготованих як по середньовічним, так і за сучасними рецептами, можна в Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі. А натуральні напої, медовуху та ель можна випити в питних «25 рун».

Бажаючі продовжити вікенд зможуть залишитися на ніч в будинку готельного типу «4 кімнати», в хостелі або кімнатах середньовічного антуражу, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ в Князівстві «Київська Русь» розташований у Київській області, Обухівському районі, селі Копачів.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро «Видубичі», згідно з розкладом на сайті. На автомобілі найкраща дорога - через місто Обухів.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com