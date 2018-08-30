Wizz Air планує відкрити внутрішні рейси в Україні та запускає 5 нових міжнародних маршрутів

Авіакомпанія-лоукост Wizz Air розглядає можливість участі у внутрішньому авіасполученні в Україні.

Про це на прес-конференції у Києві заявив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора авіакомпанії Стівен Джонс, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, Джонс визнав факт перемовин з аеропортом "Херсон", назвавши їх дуже плідними та професійними.

"Аеропорт "Херсон" направив пропозицію про співпрацю. У нас була дуже цікава і продуктивна зустріч з керівництвом. Наразі ми працюємо над цим питанням. Ми розглядаємо можливість. Але наразі є дуже важливе питання - це можливість злітної смуги в Херсоні приймати наші літаки. Але це дуже цікавий регіон", - розповів виконавчий віце-президент.

Також Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з Києва та Львова. Згідно з інформацією на сайті компанії, три маршрути відкриваються з Києва: в Бремен (Німеччина), Біллунн (Данія) і Ригу (Латвія). Два маршрути відкриваються зі Львова: у Копенгаген (Данія) і Франкфурт (Німеччина).

Нагадаємо, що З наступного понеділка Ryanair запускає польоти з Києва до Берліна.