ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності, - Макрон

ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Reuters.

Французький лідер закликав "оновити" взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони.

"Я вважаю, що ми маємо повністю оновити наші відносини з Росією після завершення "Холодної війни". Нашим інтересам відповідає, щоб у ЄС були стратегічні відносини як з Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, а в довгостроковій перспективі це принесе більше сил і узгодженості", - зазначив Макрон.

Французький президент додав, що в діалозі між Росією і ЄС необхідно окреслити "нові контури".