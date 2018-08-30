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ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності, - Макрон

30 серпня, 2018 - 18:47
Фото: AFP

ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Reuters.

Французький лідер закликав "оновити" взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони.

"Я вважаю, що ми маємо повністю оновити наші відносини з Росією після завершення "Холодної війни". Нашим інтересам відповідає, щоб у ЄС були стратегічні відносини як з Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, а в довгостроковій перспективі це принесе більше сил і узгодженості", - зазначив Макрон.

Французький президент додав, що в діалозі між Росією і ЄС необхідно окреслити "нові контури".

Джерело: День

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