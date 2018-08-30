ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності, - Макрон

30 серпня, 2018 - 18:47
ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і РФ заради міжнародної стабільності.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Reuters.
Французький лідер закликав "оновити" взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони.
"Я вважаю, що ми маємо повністю оновити наші відносини з Росією після завершення "Холодної війни". Нашим інтересам відповідає, щоб у ЄС були стратегічні відносини як з Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, а в довгостроковій перспективі це принесе більше сил і узгодженості", - зазначив Макрон.
Французький президент додав, що в діалозі між Росією і ЄС необхідно окреслити "нові контури".
Джерело: День