Євросоюз повинен бути готовим до Brexit без угоди, - Барньє

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє не виключає безладного виходу Великої Британії з Європейського Союзу. У розмові з Deutschlandfunk він заявив, що держави-члени ЄС "повинні бути готові до всього", зокрема – що Лондон і Брюссель на домовляться про угоду, передає "ЄП".

Барньє підкреслив, що "Brexit - це не гра в покер", адже "ситуація надто серйозна". За його словами, вихід Великої Британії має юридичні, фінансові та соціальні наслідки.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Велика Британія і ЄС публічно заявляють про завдання узгодити умови Brexit до жовтня цього року, однак не на публіку високопосадовці в Лондоні і Брюсселі визнають малоймовірною можливість домовитися до цього терміну.

Досягнення угоди про Brexit восени вважається життєво важливим для того, щоб британський і європейський парламенти встигли ратифікувати угоду до того, як Велика Британія покине блок 29 березня 2019 року.