9-річна українка отримала титул "Міні-міс Європа"

9-річна Ксенія Шевченко з Івано-Франківська отримала титул «Міні-міс Європа» на популярному конкурсі Mini Miss of the World, який відбувся у Греції.

Про це повідомляє Zaxid.Net.

Як зазначається, дівчинка також перемогла в номінаціях «Талант» і «Найкращий костюм», де була одягнена у вишите плаття відомої української дизайнерки Оксани Караванської.

Також повідомляється, що на конкурс в Греції Ксенія підготувала соціальний проект – флешмоб Save Forest Challenge, мета якого – врятувати Карпати, посадити молоді ліси, які через десятки років замінять ті дерева, які бездумно зрубали люди задля наживи.

Ксенія розпочала свій флешмоб у червні, посадивши разом зі своїми однокласниками в Карпатах понад 30 саджанців ялини. Дівчинка звернулась через соцмережі до знайомих із закликом саджати деревця під час відпочинку на Прикарпатті. Друзі та знайомі радо відгукнулись та передали естафету далі.

Конкурс Mini Miss of the World проходив у Салоніках з 24 по 30 вересня.