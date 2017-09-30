9 українських батальйонів сумісні з НАТО, - Муженко

Дев'ять українських батальйонів вже сумісні з військами країн НАТО.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

"За допомогою іноземних фахівців триває підготовка батальйонів, яка почалася ще у 2015 році. Сьогодні в Україні перебувають інструктори та військовослужбовці зі США, Канади, Великої Британії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі... І ми на сьогодні досягли відповідної сумісності щонайменше щодо тих дев'яти батальйонів, які вже пройшли підготовку", – сказав він.

Муженко уточнив, що спільна підготовка військ стосується підрозділів механізованих, високомобільно-десантних військ і особового складу частин спеціального призначення.

"Крім того, за основу беруться стандарти НАТО, які адаптуються до наших умов з урахуванням набутого нами досвіду проведення бойових дій. До речі, військовослужбовці країн НАТО вже вносять зміни і корективи до своїх стандартів з урахуванням нашого досвіду. Тобто у нас не просто сліпе копіювання, а творчий підхід до відпрацювання відповідних стандартів з урахуванням набутого бойового досвіду", – наголосив начальник Генштабу.

Він також повідомив, що у жовтні з робочим візитом відвідає США.