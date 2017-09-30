Багдад заборонив міжнародні авіарейси в Іракський Курдистан

30 вересня, 2017 - 09:19
Іракська влада запровадила заборону на міжнародні рейси в регіон Іракського Курдистану, про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Заборона пов'язана з проголошенням незалежності краю на референдумі 25 вересня.
"Іноземні авіакомпанії призупинили польоти до Ербіля і Сулейманії, виконуючи таким чином розпорядження уряду в Багдаді, який контролює повітряний простір Іраку", - йдеться у повідомленні.
Заборона набирає чинності о 18.00 за місцевим часом.
Внутрішні рейси все ще допускаються.