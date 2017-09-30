Бойовики 16 разів обстріляли сили АТО, 4 військових поранені, - штаб

Загалом за минулу бойовики 16 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій 4 українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби вогнева активність бойовиків з Донецького змістилась на Приморський напрямок.

6 разів сепаратисти використали міномети калібру 120 та 82 міліметри, випустивши в бік українських військ понад 70 мін та 20 танкових снарядів. ЗСУ асиметрично відповідали противнику.

Після 18 години бойовики двічі обстрілювали з міномету та гранатометів позиції сил АТО поблизу Водяного. Унаслідок одного з обстрілів отримав поранення один український боєць. Ще один військовий отримав поранення близько 19 години під час вогневого протистояння на підступах до Березового. Крім того, наприкінці доби проти ЗСУ декілька разів застосовували великокаліберні кулемети біля Павлополя і Талаківки.

На Луганському напрямку, поблизу Новотошківського, бойовики близько 20 години випустили по опорному пункту 8 мін калібру 82 міліметри та били з протитанкового гранатомету. Українські воїни жорстко відповіли ворогу. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один боєць АТО.

На Донецькому напрямку, після ранкової вогневої активності сепаратистів увечері і вночі зберігалася тиша.