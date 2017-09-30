Бойовики ускладнюють доступ ОБСЄ до неконтрольованих ділянок кордону, - СЦКК

Українська сторона СЦКК заявляє, що продовжуються порушення норм міжнародного права і законодавства України в частині перетину неконтрольованої урядом України ділянки російсько-українського кордону з боку РФ.

Про це повідомляє у суботу, 30 вересня, прес-центр штабу АТО.

"Згідно з доповіддю Місії спостерігачів ОБСЄ, на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" в період з 19 по 26 вересня поточного року, зафіксовано збільшення майже наполовину, у порівнянні з попереднім звітним періодом, кількість осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спостереження за цією категорією осіб значно ускладнює те, що вони перетинають кордон в приватних транспортних засобах із затемненими вікнами, або автобусах та мікроавтобусах із закритими віконними шторками.

Аналогічна ситуація відзначається спостерігачами Місії щодо проїзду вантажних транспортних засобів (524 вантажівки прямували до РФ, 334 – в Україну). Крім того, значно збільшилася кількість автоцистерн з надписами російською мовою "Огнеопасно" (з 41 до 71 вантажівки).

Крім того, за вказаний період в районі прикордонного пункту пропуску "Гуково" зафіксовано рух 38 потягів (16 рухались в Україну, інші 22 – в РФ).

Українська сторона СЦКК підкреслює, що на колишніх офіційних пунктах пропуску через державний кордон з Російською Федерацією, що зараз не знаходяться під контролем уряду України, на даний момент є жорсткий контроль з боку ОРДО і ОРЛО. Спостерігачі ОБСЄ стикаються із труднощами в доступі до неконтрольованих ділянок кордону.

"Якщо вздовж тимчасово непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону будуть створені реальні зони безпеки під наглядом міжнародних спостерігачів, то ми матимемо достатньо надійну гарантію, що трафік військ, техніки, найманців, боєприпасів і всього, що сьогодні присутні на Донбасі, будуть припинені", - наголошується у повідомленні прес-центру штабу АТО.