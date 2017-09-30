ЦРУ шукає російськомовних співробітників "для розкриття правди"

В акаунті Центрального Розвідувального Управління США в Twitter з'явилося оголошення про пошук співробітників-лінгвістів зі знанням російської мови.

Кандидати мають бути громадянами США. Їм обіцяють зарплату від 56 тисяч доларів на рік.

"Говорите російською? Громадянин США з вищою освітою? Цікавитеся нацбезпекою? Ваші навички потрібні тут", - йдеться в повідомленні.

На зображенні йдеться про те, що на цій посаді працівники зможуть "розкрити правду".

ЦРУ пропонує американським громадянам, які володіють російською на високому рівні, близькому до носіїв мови, дві вакансії - офіцера-перекладача в управлінні операціями і інструктора з іноземної мови.

У першому випадку річна зарплата може скласти від 62 до 103 тисяч доларів, у другому - від 56 до 161 тисячі доларів.