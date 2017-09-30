Фестиваль "Золотий лев" у Львові стартував карнавальною ходою

Сьогодні, 30 вересня, у місті Лева урочисто відкрили головну театральну подію року – міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев». Розпочався фест, вже 28-й за ліком, традиційною яскравою карнавальною ходою центральною частиною міста.

Нагадаємо, що «Лев» веде відлік від 1989 року. Заснував фестиваль керівник Львівського театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Він же упродовж всього цього часу є незмінним директором фестивалю.

За майже три десятки років у Львові на «Золотому леві» (а їх є два – на сцені і вуличний, котрі чергуються – через рік) гостювали театральні колективи з України, Білорусі, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови, Сербії, Словаччини, Бельгії, Франції, Голландії, Болгарії, Угорщини, Росії, Німеччини, США, Великобританії, Киргизстану, Грузії та інших держав. Отже, «Лев» це вже не просто традиція – це історія культури Львова.

Цього року – «Золотий Лев на вулиці», і це не просто вуличний фест, а театральна європейська традиція і один із найпрестижніших театральних форумів України, який перетворює Львів на величезну сцену, даруючи неймовірно яскраві враження. Важливо, що Ярослав Федоришин спромагається запрошувати до Львова театри і вистави, котрі зажили світової слави. Також «Лев» завжди радує львів’ян і гостей міста прем’єрними постановками та показами-експериментами молодих театрів.

«Золотий лев на вулиці-2017 триватиме до 3 жовтня, й упродовж цих чотирьох днів дорослі і маленькі глядачі матимуть змогу подивитися дійства вуличних театрів з України, Польщі, Португалії та Чехії. Більшість вистав відбуватимуться просто неба – на площі перед Львівською оперою та на площі Ринок, і це будуть безкоштовні покази. Щодо показів на закритих майданчиках, зокрема – у старому трамвайному депо та у дворику ратуші, то за вхід доведеться платити (вартість квитків – 150 – 200 гривень).

Публіка побачить роботи київського «ДАХу» (спектаклі «ЦеШо» та «Але вітер»), театру з Польщі «Клініка лялєк» (вистава «Cyrk bez Przemocy»), краківського театру «Вагабунда»…

Видовищні програми представлятимуть циркові колективи «Форматіс», «Планшет» та «Буффет», які з успіхом працюють в Угорщині…

Львівський академічний театр «Воскресіння» покаже нову виставу «Поїзд зі Львова», прем’єра якої відбулася в м. Каліш (Польща), та спектакль «Чайка», який вже був представлений на багатьох міжнародних театральних фестивалях Європи.

Подивитися буде на що, бо в афіші «Золотого лева» – аж 24 позиції.

Окрема цікава програма чекає на дітей. Йдеться, зокрема, про клоунську програму «Енано» (Португалія). Також сюрпризи чекатимуть на дітей у парку ім. Івана Франка – там для них проводитимуть майстер-класи з циркового мистецтва, клоунади, ходіння на ходулях, жонгляжа…Та й загалом, за словами директора фестивалю, цього року дуже великий сегмент показів розрахований саме на родинний перегляд – для батьків і дітей.

Фінансову підтримку фестивалю «Золотий лев» надали Міністерство культури України, управління культури ЛОДА та Львівської міської ради, Львівська обласна рада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Олега КОХАНА.