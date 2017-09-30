Глава МЗС Великої Британії назвав чотири умови виходу з ЄС

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю британському таблоїду Sun назвав чотири умови виходу країни з Європейського Союзу.

По-перше, сказав він, перехідний період після виходу Британії з ЄС не повинен тривати "ні секундою більше" двох років.

По-друге, Британія маэ відмовитися приймати нові регуляції ЄС, введені в цей період.

По-третє, ніяких виплат для того, щоб мати доступ до спільного ринку після закінчення перехідного періоду.

По-четверте, Британія не повинна погоджуватися дублювати закони ЄС, щоб мати доступ до спільного ринку.

Нагадаємо, під час референдуму, який пройшов у червні, за вихід Великої Британії з Європейського Союзу (брексіт) висловилися 51,9% виборців, за продовження членства в ЄС - 48,1%.