Іран заборонив постачання палива до Іракського Курдистану після референдуму про незалежність

Влада Ірану заборонила міжнародним судноплавним компаніям і водіям завантажувати та відвантажувати паливні продукти з або до Іракського Курдистану.

Як повідомляє іранське агентство IRNA, наказ датовано 27 вересня.

Нагадаємо, на референдумі 27 вересня жителі Іракського Курдистану переважною більшістю висловилися за незалежність автономного району від офіційного Багдада.

Плебісцит, підсумок якого не є зобов'язуючим, відбувся на тлі різкої критики з боку Іраку, Ірану, Туреччини і навіть США, які у цілому підтримують курдів.

Регіональний уряд Курдистану (автономія у складі Іраку), що розташований у місті Ербіль, звинувачує центральний уряд у Багдаді в тому, що той систематично виключає курдів із системи рівного розподілу влади та ресурсів.

Іракські курди в основному кажуть, що незалежність є "природним правом", а створення курдської держави принесе стабільність до регіону.