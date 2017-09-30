Лідери HackIT допоможуть створювати центр кібербезпеки за стандартами НАТО

Найкращі "білі хакери" форуму HackIT-20, яких відзначив співзасновник Apple у найбільшому літаку в світі Ан-225 "Мрія", будуть залучені до створення в Україні кібербезпекового центру за стандартами НАТО.

Про це повідомила прес-служба Укроборонпрому.

“У рамках HackIT-2017 пройшли змагання "білих хакерів", найкращі з яких будуть залучені у проекті Cyber Guard, а саме у створенні в Україні кібербезпекового центру за стандартами НАТО, а також інших проектах, в тому числі розробці новітньої кіберзброї, методів кібершпигунства та запобігання кіберзагрозам”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, кіберфорум HackIT-2017 проходив з 23 по 30 вересня у Харкові та Києві. Учасниками марафону з пошуку уразливих місць у програмних продуктах стали 30 "білих хакерів" з усього світу, в тому числі з України, Франції, Німеччини, Швеції, Пакистану, Індії, Єгипту, Бельгії, США, Нідерландів.

Один з масштабніших заходів в Україні для IT-спільноти завершився брифінгом за участі співзасновника Apple - Стіва Возняка.

Брифінг, який пройшов у найбільшому літаку у світі Ан-225 "Мрії" від легендарного підприємства "Укроборонпрому" - ДП "Антонов", підвів головні підсумки кіберфоруму, метою якого стало кардинальне підвищення рівня кібербезпеки України.

"Росіяни втручаються у суверенні державні процеси інших країн по всьому світу, ці данні були доведені багатьма розвідками світу. Наступна війна буде кібервійною, для цього вже розроблено досить багато кіберзброї", - прокоментував Стів Возняк рівень загрози.

"Україна зараз знаходиться на передовій гібридної війни, один з фронтів якої проходить у цифровому інформаційному просторі. І питання кіберзахисту нашої країни, є не менш важливими за питання забезпечення української армії сучасною зброєю", - заявив Єгор Аушев, керівник Cyber Guard.

Довідково. Генеральним партнером Кіберфоруму HackIT-2017 виступив проект Cyber Guard, ініційований ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром".