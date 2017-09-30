Міністр охорони здоров'я США подав у відставку

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Томас Прайс подав у, йдеться у заяві Білого дому.

"Прайс подав свій лист про відставку раніше сьогодні і президент Дональд Трамп її прийняв", - повідомила речниця адміністрації Трампа Сара Сандерс.

В.о. міністра призначено Дон Райт, який раніше обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Видання Politico раніше опублікувало розслідування про те, що Прайс для міністерських поїздок по країні винаймав за державний рахунок приватні літаки.

Він здіснив щонайменше 26 таких польотів на загальну суму понад $400 тисяч, твердять журналісти. При цьому офіційно він повинен був користуватися більш дешевими звичайними пасажирськими рейсами. Після публікації розслідування міністр пообіцяв відшкодувати бюджету всі витрати.