Міжнародна федерація журналістів закликає РФ звільнити Сущенка

Міжнародна і Європейська федерації журналістів (МФЖ і ЄФЖ) відновили заклики до звільнення українського журналіста Романа Сущенка в річницю його незаконного арешту російською владою за звинуваченням у «шпигунстві».

Про це повідомляється на сайті Європейської федерації журналістів.

«Один рік утримання під вартою Романа є образою свободи засобів масової інформації. Ми настійно закликаємо владу негайно звільнити пана Сущенка», - заявив президент МФЖ Ентоні Белленгер.

Його колега з Європейської федерації журналістом Могенс Блічер Б'єррегорд підкреслив, що звинувачення проти Сущенка є сфабрикованими.

«Ми вважаємо, що звинувачення проти Романа повністю сфабриковані заради того, щоб змусити замовчати його критичну думку. Влада (РФ, - ред.) повинна негайно звільнити його», - заявив він.

Таким чином організації підтримали вимогу своїх філій - Національного союзу журналістів України (НСЖУ), Незалежної медіа-профспілки України і Російського союзу журналістів - про негайне звільнення Сущенка та засудження звинувачень проти нього.

Сьогодні, 30 вересня, виповнюється рік з дня затримання в Москві Романа Сущенка, якому було пред'явлено звинувачення у «шпигунстві».