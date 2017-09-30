Муженко в жовтні відвідає США з робочим візитом

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в жовтні відвідає США, де проведе низку двосторонніх зустрічей та візьме участь у конференції з безпеки.

Про це він сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наступного місяця (у жовтні, - ред.) у мене заплановано візит до США, де планується зустріч з головою Об'єднаного комітету начальників штабів і ще низка двосторонніх зустрічей. Також я візьму участь у конференції з безпеки країн НАТО і партнерів, на якій, зокрема, будуть розглядатися питання реагування на терористичні загрози", – сказав він.

Муженко також зазначив, що американська сторона задовольнила запит і пообіцяла ознайомити з роботою Міжвидового центру підготовки Збройних сил США.

"Також ми маємо намір відвідати кілька військових баз Національної гвардії Каліфорнії. До речі, національні гвардійці Каліфорнії мають понад 20 років досвіду партнерства саме зі Збройними силами України", – наголосив він.