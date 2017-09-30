На виборчій дільниці в Каталонії сталася стрілянина, є постраждалі

В Іспанії не менше чотирьох людей постраждали при стрільбі на одній з виборчих дільниць, де 1 жовтня має відбутися голосування про незалежність Каталонії. Про це повідомляє іспанське видання La Vanguardia.

Повідомляється, що інцидент стався в будівлі школи в місті Манльеу, де знаходиться виборча дільниця. За повідомленням видання, чоловік відкрив стрілянину з пневматичної зброї. В результаті цього щонайменше чотири людини отримали поранення в груди і шию.

"Постраждалим надали першу допомогу. Деякі з них виявилися членами Комітету захисту референдуму", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, іспанські власті заявили про намір збільшити кількість поліцейських у Каталонії в день проведення референдуму і блокувати дільниці для голосування. Крім того, напередодні референдуму в Іспанії заблокували 150 сайтів з інформацією про голосування. Пізніше поліція вилучила близько 2,5 млн бюлетенів, а також 4 млн конвертів, призначених для голосування на референдумі про незалежність Каталонії.

29 вересня, напередодні проведення референдуму про незалежність Каталонії від іспанської корони кілька тисяч людей вийшли на мітинг. Пізніше прихильники проведення референдуму про незалежність Каталонії почали займати приміщення в деяких школах Барселони, де на 1 жовтня заплановано проведення голосування.

Референдум про незалежність Каталонії запланований на 1 жовтня.