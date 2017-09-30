Німеччина закликала РФ звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену

Уряд Німеччини засудив винесення в окупованому Криму вироків колишньому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову і журналісту "Радіо Свобода" Миколі Семені.

Про це йдеться в заяві заступниці речника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає DW.

"Ці вироки наповнюють нас почуттям глибокої стурбованості, оскільки вони в черговий раз підтверджують справедливість доповіді Верховного комісаріату ООН з прав людини від 25 вересня про плачевну ситуацію з правами людини в протиправно анексованому Росією Криму", - заявила вона на урядовій прес-конференції в Берліні в п'ятницю, 29 вересня.

Вона звернула увагу на те, що обидва вироки були винесені російськими судовими інстанціями, які не мали права приймати рішення в анексованому Криму.

"Федеральний уряд закликає звільнити затриманих", - зазначила Деммер.

Нагадаємо, що 27 вересня Сімферопольський районний суд анексованого Росією Криму засудив Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення, визнавши його винним в "закликах до порушення територіальної цілісності РФ".

Микола Семена був засуджений до 2,5 року позбавлення волі умовно 22 вересня із забороною займатися будь-якою громадською діяльністю.