Німецькі "Зелені" погодилися вести переговори про коаліцію

Німецька партія "Союз 90/Зелені" оголосила про згоду на переговори про ймовірне формування коаліції з консервативним блоком ХДС/ХСС Ангели Меркель та лібералами з Вільної демократичної партії (ВДП).

Про це йдеться у рішенні, ухваленому 30 вересня на з'їзді партії в Берліні, пише DW.

Під час голосування жоден з делегатів не висловився проти, троє утрималися, повідомляє dpa.

Партія планує сконцентруватися на питаннях захисту клімату, "сильної Європи" та соціальної справедливості.

Вестимуть перемовини 14 осіб, делегацію очолять лідери партії Джем Ездемір і Катрін Ґерінґ Екардт.

"На переговорах ми ясно дамо зрозуміти, що маємо намір досягти прогресу в екологічному розвитку і більшої соціальної справедливості", - йдеться у заяві партії.

На думку лідера "Зелених" Джема Ездеміра, перемовини будуть складними.

Як відомо, за підсумками виборів до Бундестагу, що відбулися 24 вересня, перемогу здобув блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз на чолі з Меркель. Соціал-демократи отримали 20,5% голосів та заявили, що не хочуть продовження "великої коаліції", а підуть в опозицію.

Третє місце посіла правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" з понад 13%, яка пройшла до парламенту вперше.

Також у Бундестазі будуть представлені Вільна демократична партія (ВДП), "Зелені" та Ліва партія.