Перемовини про постачання зброї з США завершені, - Муженко

Голова Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко сподівається, що Сполучені Штати Америки нададуть летальну зброю для Києва.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Ми очікуємо відповідного рішення, тому що всі переговори завершені, і відповідні питання узгоджені - за списком і типами зброї - і ми очікуємо тільки на політичне рішення наших країн-партнерів", - сказав Муженко.

За словами Муженко, Україна потребує повітряної розвідки та протиракетної системи.

Раніше він повідомив, що дев’ять українських батальйонів після підготовки стали сумісними з НАТО.