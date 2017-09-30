Порошенко підписав указ про відзначення Дня Гідності та Свободи

Президент України підписав указ "Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи", повідомляє прес-служба глави держави.

Метою події є "вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності, ураховуючи важливе значення цих подій для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості та європейського шляху розвитку України".

Кабінет Міністрів повинен утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи, розробити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи.

Меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи повинні пройти 21 листопада за участю "передусім учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.