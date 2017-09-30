Порошенко призначив представників у арбітражних групах із спорів з ЄС

Президент України Петро Порошенко підписав указ про включення представників України в арбітражні групи між Україною та Європейським союзом. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Згідно з документом, в арбітражні групи призначені Сергій Гришко (заступник генерального директора ТОВ "Редкліфф Партнерз"), Тарас Качка (заступник виконавчого директора міжнародного фонду "Відродження"), Віктор Муравйов (завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка) та Юрій Рудюк (партнер юридичної фірми Van Bael & Bellis, Бельгія).

Арбітражна група має на меті розгляд спорів, визначених статтями 306, 307 Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.